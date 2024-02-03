Sheffield United 0-5 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Villa deplasmanda gol oldu yağdı!

Sheffield United 0-5 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Villa deplasmanda gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Sheffield United sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 23:23