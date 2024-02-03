İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
A. Villa'ya galibiyeti getiren golleri John McGinn, Ollie Watkins, Leon Bailey, Youri Tielemans ve Alex Moreno kaydetti.
Bu sonucun ardından Sheffield 10 puanda kaldı. 2 maç sonra kazanan Aston Villa ise 46 puana yükseldi.
Ligin 24. haftasında Sheffield deplasmanda Luton Town'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.