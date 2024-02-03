La Liga'nın 23. hafta maçında Deportive Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Katalan ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.
Barcelona'nın golleri, 22. dakikada Robert Lewandowski, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 63. dakikada Vitor Roque'den geldi.
Deportivo Alaves'in tek golünü 51. dakikada Samu Omorodion attı.
Barcelona'da 59. dakikada oyuna dahil olan Vitor Roque, 72. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Barcelona bu galibiyetle puanını 50 yaptı.
Deportivo Alaves ise 26 puanda kaldı.