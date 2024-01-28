Real Madrid taraftarı sancılı başlangıca rağmen, Arda Güler'in geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Müthiş yeteneklerini sergileyerek takımın önemli isimlerinden biri haline geleceğini düşündükleri genç yıldıza daha çok forma verilmesini istiyorlar.
Real Madrid taraftarlarından Arda Güler'e büyük övgü! "Yeni Modric olabilir"
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından süre almaya başlayan Arda Güler'e, eflatun-beyazlı taraftarlar sahip çıktı ve öve öve bitiremedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Arda Güler'in Real Madrid kariyeri sıkıntılı başladı. Sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu iyileştikten sonra da beklediği kadar çok forma şansı bulamadı. Milliyet, İspanyol taraftarlara milli yıldızı sordu ve yanıtlarını derledi.
Aslen Cordobalı olan ve eflatun-beyazlı renklere gönül veren Pedro, "Arda Güler çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Transferini ilk duyduğumda Bellingham gibi gelecek vaat eden bir ismin kadroya dahil edildiğini düşündüm. Real Madrid kariyerine çok talihsiz sakatlıklarla başladı.