Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Mainz maçı 26 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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