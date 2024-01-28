Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduktan sonra Kırmızı Şeytanlar'da istediği süreyi bulamayan milli eldiven Altay Bayındır, Machester United'ın FA Cup 4. tur mücadelesinde Newport Country'i 4-2 yendiği maçta kaleyi korudu.

Kırmızı-beyazlı ekiple bir üst tura yükselen Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMALARI

"BU DUYGUYU TARİF EDEMEM"

Bu duyguyu tarif edemem. Manchester United gibi büyük bir kulüpte oynayan ilk Türk oyuncuyum. Kendime her gün nasıl daha iyi olabileceğimi soruyorum."