Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Leipzig maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN SPORTS MAX 1 ve tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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