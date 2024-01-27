Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Mönchengladbach maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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