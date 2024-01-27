İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.
Manchester United sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Altay Bayındır için "Zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.
Altay, Manchester United'ın FA Cup'ta karşı karşıya geleceği Newport County maçıyla birlikte İngiliz ekibindeki ilk müsabakasına çıkacak.
Newport County ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı maç 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.
The time has come for @AltayBayindir_1 ⏰🇹🇷 Our Turkish keeper is ready for his big moment in Sunday's #FACup tie 👊@TeamViewer ↔️ #FindYourBetter— Manchester United (@ManUtd) January 27, 2024