Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı! "Zamanı geldi"

Premier Lig takımlarından Manchester United'dan, milli oyuncumuz Altay Bayındır ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 17:16