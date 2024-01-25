Bundesliga'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih ile Union Berlin kozlarını paylaştı.
Bavyera ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleye Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Bayern Münih'li futbolcu Leroy Sane arasında yaşanan gerilim damgasını vurdu.
Taç atışı esnasında Sane'ye tokat atan Hırvat çalıştırıcı, kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Union Berlin, Bjelica'nın aldığı cezayı açıkladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın 3 maç men ve 25 bin Euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Nenad Bjelica, geçtiğimiz ekim ayında Trabzonspor'dan ayrılmış ve kasım ayında Union Berlin'in başına geçmişti.