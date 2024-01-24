Nenad Bjelica çılgına döndü! Leroy Sane'yi tokatladı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılan ve Union Berlin'in teknik direktörü olan Nenad Bjelica'dan şoke eden bir hareket geldi. Hırvat çalıştırıcı, Bavyera ekibinin futbolcusu Leroy Sane'ye tokat attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 00:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024- 00:43