TRANSFER HABERİ - Arda Güler resmen açıkladı! Real Madrid'de kalacak mı?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde Almeira karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre bulamadı. Arda, Carlo Ancelotti'ye tepki göstermek için ısınma yeleğini yere atmıştı. İspanya basını ise Arda'nı takımdan ayrılacağını iddia etmişti. Genç futbolcu o iddiaları yanıtladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)