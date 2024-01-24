Almanya Bundesliga 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih sahasında Union Berlin'i konuk etti.
Ev sahibi takım, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bavyera ekibine galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.
Öte yandan Trabzonspor'dan ayrılarak Union Berlin'in başına geçen teknik direktör Nenad Bjelica, Leroy Sane'ye attığı tokat sonrası mücadelenin 74. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 44'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Union Berlin ise 14 puanda kaldı.