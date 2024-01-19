İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten derbiyi, uzatmalarda Atletico Madrid 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İspanya Kral Kupası son 16'lar karşılaşmalarında Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup eden Atletico Madrid çeyrek finale çıktı.

Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, Antoine Griezmann (Dk. 100) ve Rodrigo Riquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

Oldukça zevkli ve zaman zaman sert geçen karşılaşmada Real Madrid'in iki şutu da direkten döndü.

Real Madrid'de maç kadrosunda olan Arda Güler, 6 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına giremeyip, yedek kaldı.