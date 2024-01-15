Trendyol Süper Lig ekiplerinde Tümosan Konyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yeşil-beyazlı ekip, en son teknik direktörleri Hakan Keleş ile yollarını ayırmıştı.
Şimdi ise Konyaspor, takımın başına Fahrudin Omerovic'i getirdi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
HOŞ GELDİN FAHRUDIN OMEROVIC!
Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Teknik Direktörümüz Omerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.
HOŞ GELDİN FAHRUDIN OMEROVIC! 🤝 Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Omerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz. 💚🤍 pic.twitter.com/2SJWEEQsxz— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 15, 2024