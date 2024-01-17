Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Unionistas ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Unionistas - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Unionistas ile Barcelona, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNİONİSTAS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Unionistas - Barcelona maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...