İtalya Süper Kupası final maçında heyecan dorukta. Napoli ve Fiorentina yarı finalde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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📺 Napoli - Fiorentina maçı canlı izlemek için tıklayın...

İtalya Süper Kupa yarı final maçında heyecan devam ediyor. Napoli ile Fiorentina yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Fiorentina maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.