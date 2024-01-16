Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.
İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 60 yaşındaki çalıştırıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Portekizli çalıştırıcı, İtalyan ekibine Avrupa turnuvalarında kupa kazandıran ilk teknik direktör olmuştu.
2021/2022 sezonundan bu yana Roma'yı çalıştıran Mourinho, Serie A ekibinin başında çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması tutturdu.
L'AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve. 📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024