Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan fakat istediği süreyi bulamayan Umut Nayir, İstanbul ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a kiralandı. İstanbul ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte o açıklama...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden Umut'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! ✍️ @UmtNayr

Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı. 🐯