Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden Umut'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! ✍️ @UmtNayr
Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı. 🐯
— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) January 16, 2024