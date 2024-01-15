Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Athletic Bilbao sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2024- 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024- 17:51