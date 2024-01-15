Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası
İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Athletic Bilbao sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao - Deportivo Alaves, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETIC BILBAO - DEPORTİVO ALAVESMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı 16 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.