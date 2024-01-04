İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılış süreci ve transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sportmediaset'e konuşan milli futbolcu Milan'dan ayrılışıyla ilgili, "Herkes ekonomik sebeplerden dolayı ayrıldığımı düşünüyor ama para her şey değil. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek ve burada böyle hissediyorum" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'tan teklifler geldiğini ancak reddettiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Teklifler geldiği doğru. Inter'den ayrılmamaya karar verdim. Bu teklifler geldiğinde kulübe, siz karar verin dedim. Ancak Inter'i sevdiğim için ayrılmamaya karar verdim" dedi.

Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 3 asist kaydetti. Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 2017'de Milan'a imza atan Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Inter'e transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Inter'le İtalya Kupası (2) ve İtalya Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.