Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beinsports'a konuşan genç çalıştıcı Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Belözoğlu, "Benim Halil Umut Meler karşısında Çaykur Rizespor maçında aldığım kasıtlı bir pozisyon yoktu, kurallar çerçevesinde itirazlarda bulundum. Ama olaylar sonrası verilen röportajlar sonrası olayın içine çekilmeye çalışıldım. Ben zaten istesem de istemesem de yaşanan bir olayda merkezinde oluyorum. Başkanımız Faruk Koca'nın yanında olmam bazı kesimleri rahatsız etti ama beni defalarca insanlar yalnız bıraktılar. Bu yüzden yaşanan bir hataya rağmen yalnız bırakmamaya çalışıyorum. İnsanlar benimle 16 yaşından beri uğraşıyor."

"AZMETTİRİCİ OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDIM"

Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası yapılan açıklamalar hakkında ise Belözoğlu şu sözleri söyledi:

"Halil Umut Meler yaşadığı süreci doğru yönetemedi. Samimi söyleyeyim yaşamış olduğu duruma karşı üzüntüsünü ifade etmiş birisi olarak, beni bir numaralı bu olayın azmettiricisi olarak göstermeye çalışmasını da ona da yakıştıramadım, ifade ettiği aile değerlerine de yakıştıramadım. Ama geçti gitti, herkesin hayatı umarım güzel gider." ifadelerini kullandı.