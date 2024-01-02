Real Sociedad 1-1 Alaves (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sociedad uzatmalarda puanı kaptı!

İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Real Sociedad sahasında Alaves'i konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2024- 23:17