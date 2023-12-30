Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Ake, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Julian Alvarez.

Sheffield United: Wesley Foderingham, George Baldock, Jack Robinson, Auston Trusty, Jayden Bogle, Oliver Norwood, Vinicius de Souza Costa, Max Lowe, Anis Ben Slimane, Cameron Archer, Andre Brooks.