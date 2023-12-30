Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında Bournamouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Bournamouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - BOURNAMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Bournamouth maçı 31 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - BOURNAMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Ben Davies, Destiny Udogie, Pierre Emil Højbjerg, Pape Sarr, Brennan Johnson, Giovani Lo Celso, Heung-Min Son, Richarlison.

Bournemouth: Neto, Adam Smith, Ilya Zabarnyi, Marcos Senesi, Dango Ouattara, Ryan Christie, Alex Scott, Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Marcus Tavernier, Dominic Solanke.