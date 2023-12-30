Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İskoçya Ligi

Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İskoçya Ligi

İskoçya Premiership'te heyecan dünya derbisi ile devam ediyor. Celtic sahasında Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2023- 14:02