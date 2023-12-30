Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Arsenal maçı 31 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Bernd Leno, Kenny Tete, Calvin Bassey, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Tom Cairney, João Palhinha, Alex Iwobi, Andreas Pereira, Bobby Reid, Rodrigo Muniz.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko, Martin Ødegaard, Declan Rice, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.