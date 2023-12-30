Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Umut Bozok'un talipleri artmaya devam ediyor. Golcü futbolcuyu Konya'dan sonra Gaziantep da kadrosuna katmayı hedefliyor. Bozok'u kiralamak isteyen Gaziantep'in oyuncuyla temaslara başladığı belirtildi. Bu sezon 4 maçta oynayan ve skor üretemeyen 27 yaşındaki futbolcunun Fransa'dan da görüştüğü kulüpler olduğu gelen haberler arasında.