Al Shabab - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta maçında Al Shabab sahasında Al Wehda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Wehda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Wehda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL WEHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Wehda maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.