Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims sahasında Le Havre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Reims - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Le Havre maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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