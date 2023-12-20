Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Clermont - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Rennes maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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