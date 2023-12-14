Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aberdeen sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Aberdeen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ABERDEEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.