Lille - Klasvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille sahasında Klasvik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Klasvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Lille ile Klasvik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lille - Klasvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - KLASVIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Klasvik maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.