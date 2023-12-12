Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.
Halil Umut Meler'in verdiği ifade ortaya çıktı: Uzlaşmak istemiyorum!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken, mücadele sonu yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca hakem Meler'e yumruk atarken; Meler'in verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Halil Umut Meler ifadesinde, pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi: