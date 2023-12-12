Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü!

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ile ilgili Meler ile görüştü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 12:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023- 13:04