Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Newcastle United maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.