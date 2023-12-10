PSG evinde tek farkla kazandı!
Inter evinde farka gitti!
10 Aralık 2023 Döviz Kuru!
Egzersizin 10 Faydası💪✨
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe derbi zaferini böyle kutladı! F.Bahçe derbi zaferini böyle kutladı! 00:24
F.Bahçe'nin kazandığı 2. penaltı doğru mu? F.Bahçe'nin kazandığı 2. penaltı doğru mu? 00:24
"Bunun penaltı olması için..." "Bunun penaltı olması için..." 00:24
Beşiktaş'ın penaltısındaki karar doğru mu? Beşiktaş'ın penaltısındaki karar doğru mu? 00:23
Kartal: Baştan sona domine ettik Kartal: Baştan sona domine ettik 00:23
Çalımbay: Böyle gitmez! Çalımbay: Böyle gitmez! 00:23
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme! 00:23
F.Bahçe'de İsmail Kartal uğuru! F.Bahçe'de İsmail Kartal uğuru! 00:23
Derbide 3. penaltı kararı! İşte o pozisyon... Derbide 3. penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:23
Kırmızı VAR'dan döndü! İşte o anlar Kırmızı VAR'dan döndü! İşte o anlar 00:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:23
F.Bahçe direği geçemedi! İşte o pozisyon... F.Bahçe direği geçemedi! İşte o pozisyon... 00:23
SON DAKİKA