İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Destiny Udogie, Richarlison (2) ve Heung-Min Son'dan (p) geldi. Newcastle'ın tek golünü ise Joelinton kaydetti.
Bu sonucun ardından 5 maç sonra kazanan Tottenham 30 puana yükseldi. Üst üste 2 maçtır kaybeden New. United ise 26 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Tottenham deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.