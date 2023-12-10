Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Stuttgart sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Stuttgart'ın golünü 40. dakikada Chris Fuhrich kaydederken; konuk takım bu gole 47'de Florian Wirtz'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Stuttgart 31 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Leverkusen ise 36 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 15. haftasında Stuttgart deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Leverkusen ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.