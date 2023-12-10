İspanya La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Almeria kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

A. Madrid'e galibiyeti getiren golleri Alvaro Morata ve Angel Correa kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Leo Baptistao'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atl. Madrid 34 puana yükseldi. Almeria ise ligin dibine demirledi ve 4 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yla karşılaşacak. Almeria ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.