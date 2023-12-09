İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu transferin gözdesi haline geldi.
Transferde Hakan Çalhanoğlu bombası! Yeni adresi...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu doğrultuda milli yıldızımıza Premier Lig'den iki dev takım talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli yıldızımız, İngiltere Premier Lig kulüplerini peşine taktı.
TuttoSport'un haberine göre; Liverpool ve Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.