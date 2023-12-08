Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu ile birlikte trafikteyken iki kişinin kendilerine saldırdığını iddia ettiği olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 'Durup dururken saldırıya uğradık' açıklamasında bulunan Derelioğlu'nun yaralandığı kavgada, trafik kurallarını ihlal eden ve saldırıyı başlatanın kendisi olduğu görüldü. İşte trafik kavgasının yeni görüntüleri...

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü karıştığı kavga ile gündem oldu. Trafikte eşi Başak Derelioğlu ile birlikteyken yol verme sebebiyle çıkan tartışmada darp edilerek yaralanan Derelioğlu "Durup dururken saldırdılar" ifadelerini kullanmıştı. Ancak olay anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde gerçek bambaşka çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Trafikteki kavganın ardından eski futbolcu Derelioğlu hastanede tedavi altına alınırken gözaltına alınan iki kardeş Zekai K. ve Nurettin K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yaşanan kavganın öncesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, Oktay Derelioğlu'nun trafik kurallarını ihlal ettiğini ve ilk saldırının kendisi tarafından yapıldığını ortaya koydu.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN YENİ GÖRÜNTÜLER...

İLK TEKME VE YUMRUK DERELİOĞLU'NDAN

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun tek şeride düşen yolda aracıyla Zekai K.'nin aracını net bir şekilde sıkıştırdığı görüldü. Görüntülerde, yolun kenarında kardeşi Zekai K.'yi bekleyen Nurettin K., kardeşinin aracını sıkıştırdığını ve durdurduğunu gören Oktay Derelioğlu'na tepki göstermek için aracın yanına geldiği görülüyor. Oktay Derelioğlu, aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor. Sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor. Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor. Başak Derelioğlu, arkadan çektiği Nurettin K.'yi yere yatırıp sürüklerken yaşanan kavga esnasında Oktay Derelioğlu ve Zekai K. yere düşüyor.

İFADESİNDE "DURUP DURURKEN" DEMİŞTİ

Olay sonrası Oktay Derelioğlu ile Başak Derelioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı suçtan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu ise, yaşadığı olaya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.