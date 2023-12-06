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Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Viven Bornova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Viven Bornova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ - VİVEN BORNOVAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.