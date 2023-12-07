Brezilya ligi ekiplerinden Santos, ligi 43 puanla 17. sırada tamamlayarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Takımlarının ligden düşmesine sinirlenen taraftarlar Brezilya sokaklarını savaş alanına çevirdi. İşte o görüntüler...

Brezilya Serie A'nın son haftasında ligin köklü takımlarından olan Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.

Marinho, Fortaleza'yı 39. dakikada öne geçirdi. Santos'ta Messias 58. dakikada skoru dengeleyen golü attı. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ligi 43 puanla 17. sırada tamamlayan Santos küme düştü.

111 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Rakibine 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.

Santos'un küme düşmesinin ardından bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

Ligi 43 puanla 17. sırada tamamlayarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşen Brezilya ekibi Santos taraftarlarını üzdü. Takımlarının küme düşmesine sinirlenen taraftarlar Santos sokaklarını ateşe verdi.

İŞTE O ANLAR: