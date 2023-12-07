Güneş yeni takımı açıkladı!
Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı!
Entekke Böreği nasıl yapılır? Entekke böreği malzemeleri ve püf noktaları..
Hamsikoli nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Sarayın eski oyuncusu geri dönüyor! G.Sarayın eski oyuncusu geri dönüyor! 15:39
İşte Çalımbay ve Kartal'ın 11'leri İşte Çalımbay ve Kartal'ın 11'leri 15:35
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! F.Bahçe derbisinde... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! F.Bahçe derbisinde... 14:33
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:40
İşte G.Saray'ın A. Demirspor maçı 11'i İşte G.Saray'ın A. Demirspor maçı 11'i 12:36
Kopenhag galibiyeti unuttu! Kopenhag galibiyeti unuttu! 11:51
Daha Eski
Fırtına'da Enis dikkat çekiyor! Fırtına'da Enis dikkat çekiyor! 11:36
Beşiktaş F.Bahçe'ye üstünlük kurdu! Beşiktaş F.Bahçe'ye üstünlük kurdu! 11:33
G.Saray'da rakip A. Demir! G.Saray'da rakip A. Demir! 11:13
Kartal'a Talisca'dan müjde! Kartal'a Talisca'dan müjde! 10:46
İşte İsmail Kartal'ın derbi planı İşte İsmail Kartal'ın derbi planı 10:33
Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 10:33
SON DAKİKA