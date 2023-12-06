Ligimizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte seyir halindeyken bir grup maganda tarafından saldırıya uğradı. İşte detaylar...

Oktay Derelioğlu'nun kullandığı araç bir süre sonra yolun daralması sebebiyle başka bir araç tarafından taciz edilmeye başlandı.

OKTAY DERELİOĞLU VE EŞİNİ DARP ETTİLER

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti.

Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

SALDIRI SONRASI KOLU YERİNDEN ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.

ÜNLÜ FUTBOLCU SALDIRI ANINI SABAH'A ANLATTI

Sabah'a açıklamalarda bulunan ünlü futbolcu trafikte hiç bir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganların Başak Derelioğlu'nu da darp ettiklerini ifade etti.

Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında çevrede bulunan kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından inceleme altına alındı. Görüntülerde Derelioğlu çiftinin saldırganlar tarafından darp edildiği tespit edildi.