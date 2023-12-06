Stuttgart 2-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Stuttgart kupada Dortmund'u eledi!
Almanya Kupası'nda Stuttgart sahasında Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve rakibini kupa dışına itti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 00:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 01:07
Almanya Kupası son 16 turunda Stuttgart ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stuttgart'ın gollerini Serhou Guirassy ve Silas kaydetti.
Bu sonucun ardından Stuttgart adını bir üst tura yazdırdı. Dortmund ise kupaya veda etti.
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