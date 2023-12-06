Almanya Kupası son 16 turunda Stuttgart ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stuttgart'ın gollerini Serhou Guirassy ve Silas kaydetti.

Bu sonucun ardından Stuttgart adını bir üst tura yazdırdı. Dortmund ise kupaya veda etti.