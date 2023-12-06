Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla sürüyor. Konyaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki,Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı MAÇI CANLI İZLE - TIKLA