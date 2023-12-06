Hatayspor - Düzcespor maçı canlı yayın | Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarıyla sürüyor. Hatayspor sahasında Düzcespor'uağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Hatayspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HATAYSPOR - DÜZCESPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Düzcespor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.