Manchester United'de deprem sürüyor.
Manchester United'da dev kriz! Erik ten Hag ve oyuncular...
İngitere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, kötü gidişatını durduramıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Kırmızı Şeytanlar, ligde ve Avrupa'da beklentinin çok altında kaldı. Manchester devinde büyük bir kriz çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Aldığı istikrarsız sonuçlarla bir türlü beklentileri karşılayamayan Kırmızı Şeytanlar, ligde ve Avrupa'da kötü gidişatını sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda bulunan İngiliz devinin son 16 turuna kalması zor görünüyor.