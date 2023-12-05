Kenan Yıldız paylaşılamıyor! Liverpool'dan sonra bir Premier Lig devi daha devrede

Juventus'ta Kenan Yıldız rüzgarı esiyor. Genç oyuncu, milli takım ve İtalyan ekibinde gösterdiği performansla ileride yıldız bir oyuncu olabileceğini kanıtladı. Adı birçok Avrupa deviyle anılan Kenan için bir iddia da İtalyan basınından geldi. İşte genç youncu için Liverpool'dan sonra devreye giren Premier Lig kulübü... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)